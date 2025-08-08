Un allanamiento realizado en una vivienda de calle O. Cedrón, entre Arana y Goiri y Carasa, permitió recuperar un automóvil robado horas antes y secuestrar otro con pedido activo por hurto automotor en la provincia de Río Negro.

El hecho se inició el pasado 5 de agosto, cuando un hombre de 67 años denunció que, alrededor de las 9, fue abordado en Benito Lynch al 2700 por tres delincuentes armados. Los asaltantes efectuaron un disparo al aire y le robaron un Renault Stepway color champagne, propiedad de su hija.

Gracias al rastreo satelital del sistema STRIX (Lo Jack), personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 5ª localizó el vehículo dentro de una vivienda en el barrio, montando una consigna con apoyo de otras dependencias de la Estación de Policía Departamental de Seguridad General Pueyrredon.

Con orden judicial otorgada, el procedimiento se concretó con colaboración de la Comisaría 3ª, logrando el secuestro del Renault Sandero Stepway, tres teléfonos celulares y documentación perteneciente a un Audi Q5 que presentaba un pedido de secuestro activo desde el 5 de diciembre de 2022 por un hecho de hurto automotor solicitado por la Comisaría 1ª de Viedma, Río Negro.

En el domicilio no había moradores al momento del operativo. Intervino la UFI ODEPA a cargo del Dr. J. Morán, con la actuación del Juzgado de Garantías N°4, a cargo del Dr. F. Tapia. El vehículo robado fue restituido a su propietario.

