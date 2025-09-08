Un hombre de 38 años fue imputado tras un allanamiento realizado en el barrio Jorge Newbery, en el marco de una causa por hurto ocurrida en una carnicería de la ciudad.

El hecho tuvo lugar el pasado 4 de septiembre, cuando un joven de 32 años, empleado de la carnicería “Carne Colón”, denunció que un sujeto ingresó al local y le sustrajo un teléfono celular Motorola que se encontraba sobre el mostrador.

A partir de las tareas investigativas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12ª, se logró establecer la identidad del acusado y su domicilio. Con la correspondiente orden judicial, personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Gascón al 8800, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental.

En el procedimiento, el sospechoso fue encontrado dentro de la finca y se incautaron prendas de vestir utilizadas en la comisión del delito. Además, se hallaron 100 municiones calibre 22, una munición calibre 9 milímetros y un cartucho calibre 12/70.

Intervino la UFI N°5, a cargo del Dr. Alejandro Pellegrinelli, y el Juzgado de Garantías N°2, del Dr. Juan Tapia. El fiscal dispuso la notificación de formación de causa, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

