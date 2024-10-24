Tras una larga investigación, Personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, logró certificar la venta de estupefacientes en una vivienda del barrio Villa Lourdes.

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El proceso de comercialización era llevado a cabo por una mujer que regenteaba y controlaba la venta de droga en dicha zona de la periferia de esta ciudad. En la vivienda residía con sus hijos menores y la utilizaba como punto de fraccionamiento y venta.

Con el material probatorio, se obtuvo orden judicial para el registro domiciliario de dos viviendas del Barrio Villa Lourdes, diligencia que llevó a cabo personal de Drogas Ilícitas el miércoles por la tarde, obteniendo cómo resultado la detención de la sindicada de 29 años y la aprehensión de un hombre de 28 años de edad y otra chica de 29 años, como así también al secuestro de cocaína, celular, balanza y dinero en efectivo.

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