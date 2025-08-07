Una serie de allanamientos y requisas fueron realizados en el barrio Zacagnini, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes que lleva adelante la Unidad Fiscal Temática de Estupefacientes de Mar del Plata.

Los procedimientos se desarrollaron en viviendas ubicadas sobre la calle Anchorena, entre avenida Tejedor y José Ingenieros, y fueron coordinados por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas local. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N°4, a cargo del Dr. Juan Tapia, y supervisadas por los fiscales Leandro Favaro, Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi.

Durante los operativos se logró el secuestro de envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados listos para la venta, además de una cantidad mayor sin fraccionar, cogollos y plantas de marihuana, y una carpa de cultivo con kit de iluminación para el desarrollo de plantines en interior (indoor).

La investigación

La causa se inició a finales de mayo, a partir de denuncias anónimas que alertaban sobre la presunta venta de drogas en un predio ubicado en el mencionado sector del barrio Zacagnini. Llamativamente, una de las propiedades utilizadas para la comercialización habría funcionado tiempo atrás como comedor o merendero bajo el nombre “Esperanza”.

A lo largo de la investigación, los agentes reunieron pruebas mediante filmaciones, tareas de campo y la interceptación de compradores, lo que permitió acreditar la venta de estupefacientes al menudeo.

Como resultado, fue aprehendido un joven de 21 años, quien quedó alojado en la Unidad Penal 44 y será trasladado este jueves a sede judicial para prestar declaración indagatoria en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal. Se lo acusa de infracción a la Ley 23.737 por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

