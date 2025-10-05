Un operativo policial en el barrio Santa Rita derivó en el secuestro de varias armas de fuego y la notificación de dos hombres, de 31 y 28 años, acusados por distintos delitos. La investigación se inició tras la denuncia de un joven de 19 años, quien aseguró que fue amenazado de muerte por tres sujetos armados en la zona de Mac Gaul entre Calabria y Sicilia.

Con tareas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 16°, se logró identificar el domicilio de uno de los acusados. Con orden judicial, efectivos de la 16° junto a personal de la 11° y del Grupo de Apoyo Departamental allanaron una vivienda sobre Av. Vértiz al 7900.

En el lugar fueron identificados los dos imputados y se secuestraron: una pistola Bersa TPR 9 mm con cargadores y proyectiles; una escopeta Maverick 88 calibre 12/70 con cartuchos antitumulto; una pistola Smith Wilson calibre .22 con cargadores; una carabina Súper Batán 54 calibre .22; y otra pistola Bersa con municiones, esta última con pedido de secuestro vigente por un robo agravado en 2013 en Morón. También se incautaron prendas que habrían sido utilizadas en el hecho denunciado.

El fiscal Paulo Cubas, de la UFI N°15, dispuso el secuestro de las armas y notificó al hombre de 31 años por amenazas agravadas con arma de fuego, mientras que al de 28 años se lo notificó por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y encubrimiento. Ninguno de los dos quedó detenido.

