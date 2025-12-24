Un hombre de 30 años fue aprehendido tras un allanamiento realizado en el barrio Parque Hermoso, en el marco de una causa por abuso de arma y tenencia ilegal de arma de guerra, luego de que un vecino resultara herido de bala durante un conflicto vecinal.

El hecho ocurrió el 19 de diciembre, alrededor de las 22, cuando personal del Destacamento HIGA informó el ingreso por medios propios de un hombre de 43 años con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo. Efectivos de la Subcomisaría Parque Hermoso se hicieron presentes y, tras entrevistarse con la víctima, ésta relató que se encontraba en su domicilio de calle 204 entre 1 y 3 cuando, a raíz de una discusión vecinal, recibió un disparo efectuado por un conocido del barrio.

A partir de ese momento, el Grupo Táctico Operativo (GTO) inició tareas investigativas en la zona, con relevamiento vecinal y toma de declaraciones. Con los elementos reunidos, la fiscalía interviniente —UFIyJE N°5— solicitó avanzar con la pesquisa y gestionó una orden de allanamiento, avalada por el Juzgado de Garantías N°5.

El procedimiento se concretó en las últimas horas en el mismo domicilio, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal del GTO de la Comisaría Octava. Durante la irrupción, los efectivos hallaron al imputado en el interior de la vivienda y secuestraron un revólver calibre .38 largo, marca Trjon, junto a dos municiones punta hueca del mismo calibre, una de ellas percutada.

Tras mantener comunicación con la autoridad judicial, se dispuso la aprehensión del sospechoso, su notificación por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra y, posteriormente, su libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense, mientras continúa la investigación.

