Efectivos de la Subcomisaría Casino y de la Comisaría 11° realizaron un allanamiento en una vivienda de la calle Canesa al 1600, donde secuestraron un importante número de dispositivos tecnológicos vinculados a una investigación por estafas virtuales.

Ads

El operativo, llevado adelante por disposición de la UFI N°10 a cargo del fiscal Fernando Ferreyra y con la intervención del Juzgado de Garantías N°6 de la Dra. Bustos, permitió secuestrar 20 tablets, 50 computadoras del programa gubernamental, 300 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, más de 200 placas de telefonía, netbooks y notebooks, además de un equipo de desbloqueo de celulares.

La investigación se inició tras la denuncia de un hombre de 42 años, quien había sido víctima de una estafa a través de Facebook. Según relató, contactó a un supuesto estudio jurídico para realizar un trámite de divorcio, acordando el pago de 1.900.000 pesos. A lo largo de varios días efectuó siete depósitos por un total de 520.000 pesos a una cuenta a nombre de Carlos Giménez, registrada en una billetera virtual.

Ads

El denunciante comenzó a sospechar cuando los supuestos abogados le solicitaron dinero un día domingo. Al dirigirse al domicilio que le habían indicado, en Sarmiento 2634, constató que el número y el estudio jurídico no existían. Al intentar volver a comunicarse, descubrió que había sido bloqueado.

A partir de la denuncia, la UFI N°10 inició una investigación por “estafa” y “defraudación informática”, que incluyó tareas de vigilancia y recolección de información. Finalmente, se logró identificar el domicilio de los sospechosos.

Ads

Durante el allanamiento, fueron identificados cuatro imputados: un hombre de 46 años, otro de 35, una mujer de 32 y un joven de 29. Todos fueron notificados de la formación de causa y recuperaron la libertad, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 del Código Procesal Penal Bonaerense.

El material secuestrado será peritado para determinar su vinculación con la red de estafas virtuales que investiga la justicia marplatense.

Puede interesarte