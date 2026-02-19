Un allanamiento realizado por personal de la Comisaría 16ª en una vivienda del barrio El Gaucho terminó con resultado positivo y suma un nuevo capítulo en la investigación por un Robo Agravado Automotor. El procedimiento fue ordenado en el marco de tareas investigativas del G.T.O. y permitió secuestrar distintos elementos clave.

Ads

Puede interesarte

Entre lo incautado hay un certificado de Verificación Técnica Vehicular correspondiente a un Honda Fit que tiene pedido de secuestro activo desde abril de 2025, además de tres tablets, un teléfono celular, un juego de llaves, precintos plásticos y una campera azul con inscripciones de “PFA Drogas Peligrosas”.

También se hallaron en la vivienda de 12 de Octubre al 9200 cuatro municiones calibre 9 mm sin detonar, un cartucho de escopeta posta de guerra y un cargador vacío calibre 22, todo lo cual será peritado para determinar su posible vinculación con otros hechos.

Ads

El imputado, un joven de 26 años, ya se encuentra detenido en la Unidad Penal N° 44. Había sido aprehendido el 15 de febrero pasado tras una persecución policial que comenzó en 12 de Octubre y Heguilor, cuando circulaba en un Citroën C3 sin patente delantera y con pedido de secuestro por robo.

La fuga terminó en la zona de Pehuajó y San Salvador, luego de que el vehículo colisionara. Intentó escapar a pie por pasillos de un asentamiento, pero fue reducido por la policía. Ahora, además de esa causa por encubrimiento, fue notificado de una nueva imputación por Robo Agravado Automotor, mientras la Justicia avanza con la investigación.

Ads