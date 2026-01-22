Un hombre de 80 años fue aprehendido este martes durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio La Peregrina, en el marco de una causa por amenazas, abuso de armas y tenencia ilegal. El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría Cuarta de Mar del Plata, con apoyo de la Comisaría Decimocuarta y del Grupo GAD.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 14 de enero por el hijo del imputado, de 18 años, quien relató que su madre sufre de violencia de género por parte de su progenitor. Además aseguró que ese día su padre lo amenazó de muerte y efectuó un disparo con un arma de fuego.

A partir de tareas investigativas, relevamiento vecinal, testimonios y análisis de redes sociales, los investigadores establecieron que el acusado hacía uso frecuente y poseía armas de fuego. Además, se consignaron aparentes problemas psicológicos y referencias a un pasado vinculado al ejército de la Legión Francesa. Con esos elementos, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta solicitó la orden judicial.

El allanamiento se concretó el 21 de enero y permitió el secuestro de una importante cantidad de armas y municiones. Entre lo incautado se hallaron municiones de distintos calibres (12/70, .45, .38 y .22), así como armas de puño y largas: una pistola Colt calibre 11.25 con cargador, revólveres de distintos calibres, una carabina .22 con mira telescópica, una escopeta calibre 12/70, rifles —uno de colección con inscripción 1849B y otro Winchester modelo 92—, además de armas de aire comprimido y vainas servidas encontradas en el interior de la vivienda.

Por disposición del fiscal interviniente, el Dr. Cubas, de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, se ordenó el secuestro de todo el armamento y la notificación de la formación de causa por los delitos de amenazas, abuso de arma y tenencia ilegal de armas. El imputado quedó aprehendido, aunque sin medida restrictiva de la libertad.

