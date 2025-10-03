Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata llevó adelante un allanamiento en un departamento ubicado en avenida Colón al 2600, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

El operativo, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3 y coordinado por los fiscales de la UFI Temática de Estupefacientes, Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi, permitió el secuestro de clorhidrato de cocaína fraccionado en dosis listas para la venta y en estado puro, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

La investigación

Las pesquisas se iniciaron en septiembre tras información aportada por el grupo operativo de la Delegación, que señalaba que un hombre realizaba la venta de cocaína en la zona céntrica de la ciudad bajo la modalidad delivery, ya sea caminando o a bordo de una motocicleta de baja cilindrada.

A partir de seguimientos y distintas medidas de prueba, los investigadores lograron identificar el edificio y luego el departamento utilizado por el sospechoso. Finalmente, se procedió a la aprehensión de un hombre de 41 años, quien quedó imputado por infracción a la Ley 23.737 y alojado en la Unidad Penal 44.

En las próximas horas será trasladado a sede judicial para prestar declaración en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal.

