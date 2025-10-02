En un operativo de urgencia llevado adelante en una vivienda del Barrio Libertad, personal policial detuvo a un hombre de 37 años acusado de encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de guerra.

Ads

El procedimiento fue realizado en Pasaje Venezuela al 60 por efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Sexta, con apoyo de las seccionales Cuarta, Séptima, Duodécima, Subcomisaría Casino y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Según informaron fuentes policiales, la investigación se originó en una causa por abuso de armas y otros delitos, que se tramita en la Fiscalía N° 7 de Quilmes, a cargo de la Dra. Ximena Santoro, y en el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Martín Nolfi.

Ads

En el lugar, los uniformados identificaron al propietario de la vivienda y hallaron una camioneta Volkswagen Amarok, señalada como el vehículo utilizado momentos antes por un grupo de individuos que, al ser interceptados por la policía, chocaron contra un patrullero y efectuaron disparos contra el personal. En el enfrentamiento no se registraron heridos.

Durante el allanamiento se incautaron dos armas de fuego (una pistola calibre 9mm marca Luger y una pistola Rohm calibre 6mm), municiones, un cartucho calibre 12/70, seis teléfonos celulares, dos equipos DVR y la camioneta Amarok vinculada al hecho.

Ads

La Fiscalía de Flagrancia de Mar del Plata, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, dispuso la notificación de la formación de causa y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Puede interesarte