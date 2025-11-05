Un joven de 20 años fue detenido en las últimas horas durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Libertad, en el marco de una investigación por un robo agravado por el uso de arma de fuego ocurrido el pasado 3 de noviembre en Mar del Plata.

El procedimiento, ordenado por la UFI N°6 a cargo de la Dra. Constanza Mandagaran y el Juzgado de Garantías N°5 del Dr. Saúl Bombini, se llevó a cabo en un domicilio de French al 9500. Participaron efectivos de la Comisaría Sexta, del GTO de Subestación Camet, con apoyo del Grupo GAD y Escuadrón de Caballería.

Durante el operativo, los agentes secuestraron una pistola Taurus G3 negra, con dos cargadores de 17 municiones completas y otro de 15 municiones, además de cinco frascos con flores de cannabis sativa, cinco teléfonos celulares y 18 vainas servidas calibre 9 mm.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió cuando la víctima, un joven de 18 años, fue asaltada en Brandsen y Ecuador mientras se dirigía a hacer compras. Según denunció, fue abordada por dos hombres en moto; reconoció a uno de ellos, quien tras un forcejeo por su bicicleta le disparó en la pierna derecha antes de darse a la fuga. La víctima ingresó al HIGA por sus propios medios sin haber dado aviso al 911.

Tras el allanamiento, la Justicia ordenó la detención del acusado y su traslado a la Unidad Penal N°44. Además, el secuestro de drogas motivó la apertura de una nueva causa por infracción a la Ley 23.737, bajo intervención de la UFI Temática de Estupefacientes.



El joven quedó imputado por “robo agravado por el uso de arma de fuego” y “tenencia de estupefacientes”, mientras continúa la investigación para determinar la participación del segundo sospechoso en el ataque.

