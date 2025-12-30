Un joven de 20 años fue aprehendido en el marco de un allanamiento realizado en el barrio Libertad de Mar del Plata, acusado de haber protagonizado un ataque a tiros que dejó como saldo a dos personas heridas, entre ellas un hombre con lesiones de gravedad. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) por abuso de armas, lesiones y tenencia ilegal de arma de guerra.

Ads

El hecho se remonta al 21 de diciembre, alrededor de las 22:30, cuando desde el Destacamento HIGA se informó el ingreso de un hombre de 43 años con múltiples heridas de arma de fuego en ambas piernas, el abdomen y el brazo izquierdo. La víctima fue trasladada en ambulancia desde el CAPS Ameghino y quedó internada en estado estable, aunque con lesiones graves. Minutos después, también ingresó una joven de 19 años, por sus propios medios, con una herida de bala en la pierna izquierda, sin riesgo de vida.

Según relataron las víctimas, el ataque se produjo en dos puntos distintos de la ciudad. El hombre indicó que se encontraba en la zona de Carrillo y 11 de Septiembre cuando un sujeto a bordo de una motocicleta negra pasó y efectuó varios disparos. En tanto, la joven manifestó que estaba en Angelelli y avenida Luro cuando el mismo individuo abrió fuego. La mujer logró identificar al agresor debido a conflictos previos vinculados a su pareja. Se dejó constancia de que ambas víctimas son tío y sobrina.

Ads

Tras tareas investigativas, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Sexta, junto a efectivos de las subcomisarías Casino y Camet, el grupo GAD y personal de Infantería, dio cumplimiento a una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado de Garantías N°5, a cargo del Gabriel Adrián Bombini. Durante el procedimiento se halló al imputado en el interior de la vivienda y se secuestró una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros con 17 municiones, cinco balas del mismo calibre y un cargador calibre .22 oxidado.

Al cursar la numeración del arma, se constató que poseía un pedido de secuestro activo desde el 31 de julio, solicitado por la Comisaría Quinta, por haber sido robada a un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Tras comunicar lo actuado al fiscal Alejandro Pellegrinelli, titular de la UFIJE N°5, se dispuso la aprehensión del joven y su traslado a sede judicial, imputado por los delitos de abuso de armas, lesiones y tenencia ilegal de arma de guerra.

Ads

Puede interesarte