En el marco de una investigación por un robo calificado, personal policial llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio José Manuel Estrada, donde secuestraron teléfonos celulares de alta gama y marihuana.

Ads

El hecho se remonta al pasado 22 de septiembre, cuando un joven de 20 años denunció que mientras corría por Dardo Rocha y Cardiel fue interceptado por tres hombres en bicicleta, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron un iPhone 15, auriculares y una campera. Además, bajo intimidación, le exigieron el código de desbloqueo del celular.

Horas más tarde, la víctima encontró publicado su teléfono en la plataforma Marketplace y logró reconocer a uno de los sospechosos en un perfil de Instagram dedicado a la venta de celulares.

Ads

Tras tareas investigativas, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera identificó el domicilio de uno de los implicados, ubicado en Martínez Zuviría al 1400. Con la orden de allanamiento otorgada por la Justicia, efectivos irrumpieron en la vivienda e identificaron al joven de 21 años señalado en la causa.

En el operativo se incautaron 11 teléfonos iPhone de distintas gamas (un iPhone 11, cuatro iPhone 14 Pro Max y seis iPhone 13 Pro Max), cuya procedencia no pudo justificar el acusado. Además, los uniformados secuestraron 21,5 gramos de cogollos de marihuana, con test orientativo positivo.

Ads

La intervención estuvo a cargo de la UFI N° 1, a cargo de la Dra. Lorena Yrigoyen, y de la UFI Temática de Estupefacientes, encabezada por la Dra. Daniela Ledesma. La fiscal Yrigoyen dispuso la notificación de la formación de causa sin medidas restrictivas de la libertad, mientras que la fiscal Ledesma ordenó otra imputación por tenencia simple de estupefacientes, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.

Puede interesarte