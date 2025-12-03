En el marco de una investigación por robo agravado de vehículo, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Jorge Newbery, donde fue identificado uno de los presuntos autores y se secuestró una campera utilizada durante el hecho. Interviene la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 4, a cargo del Dr. Carlos María Russo.

El caso se inició el 26 de noviembre, cuando una joven de 23 años denunció que, el día anterior alrededor de las 19, fue sorprendida por cuatro individuos mientras llegaba a la cochera de su domicilio, ubicada en Malvinas al 2300. La víctima circulaba en su motocicleta Honda Wave 110 roja cuando dos motovehículos tipo 110, con dos ocupantes cada uno y encapuchados, se acercaron a gran velocidad. Ante la situación, la mujer dejó su rodado y corrió para resguardarse. Los agresores se llevaron la moto y escaparon por calle Malvinas en dirección a avenida Colón.

A partir de la denuncia, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 4ª, en conjunto con el GTO de la Comisaría 12ª y personal de la Comisaría 7ª, llevó adelante diversas tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras privadas y trabajos de campo encubiertos. Como resultado, se logró la identificación plena de los cuatro presuntos autores, de 15 años, dos de 17 y el último 18 años.

Con los elementos recolectados, la fiscalía dispuso las medidas judiciales correspondientes. En las últimas horas, personal de la Comisaría 4ª junto a GTO 12ª concretó un allanamiento en el barrio Jorge Newbery, donde fue ubicado uno de los imputados, un joven de 17 años, y se procedió al secuestro de una campera Nike celeste y blanca, reconocida en registros fílmicos como la utilizada durante la maniobra delictiva.

Tras la intervención, el fiscal Russo ordenó la notificación de formación de causa para el menor, sin medidas restrictivas de libertad, y avaló el secuestro de la prenda.

