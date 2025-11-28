Un operativo policial derivó este jueves en el allanamiento de una vivienda del barrio Constitución y el secuestro de un vehículo sospechado de haber protagonizado un incidente vial que dejó a una joven de 28 años herida.

El caso se remonta al 29 de octubre, cuando en circunstancias que aún se investigan, una utilitaria blanca embistió a una ciclista que circulaba por la zona de Tejedor al 1700. Tras el impacto, la mujer cayó sobre la cinta asfáltica, mientras que el conductor del rodado se dio a la fuga sin asistirla. Minutos después, una ambulancia del SAME trasladó a la víctima, identificada como Brenda Bustamante, a la Clínica 25 de Mayo.

A partir de diversas tareas investigativas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Séptima, con apoyo del Grupo GAD y Policía Científica, se obtuvo una orden de registro y allanamiento librada por el Juzgado de Garantías N°4, a cargo del Dr. Juan Tapia. La medida se concretó en una vivienda de Storni al 5300, donde se secuestró una Fiat Fiorino blanca que sería la involucrada en el hecho.

Los peritos realizaron las diligencias de rigor sobre el vehículo, mientras que el imputado, un hombre de 50 años, fue notificado de formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de lesiones culposas. Según dispuso el fiscal de la UFI N°11, Dr. Vera Tapia, no se adoptaron medidas restrictivas sobre su libertad. El rodado quedó a disposición de la justicia para las pericias mecánicas correspondientes.

