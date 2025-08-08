En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, personal de la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Balcarce llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en inmediaciones de Avenida 32 y calle 25 de la ciudad.

El operativo, realizado en horas de la noche del jueves, permitió el secuestro de una considerable cantidad de clorhidrato de cocaína, encontrada en trozos compactos y en dosis fraccionadas listas para la venta. También se incautaron sustancias de corte, recortes de nylon, anotaciones y otros elementos vinculados a la actividad ilegal.

La causa se inició en junio de este año a partir de una denuncia ciudadana realizada a través del sistema online. El denunciante alertó que en el domicilio allanado se estaría vendiendo droga al menudeo.

Tras diversas tareas investigativas, los agentes lograron establecer que la actividad era llevada adelante por una pareja que ya había sido detenida el año pasado por un hecho similar.

La investigación estuvo a cargo de la Dra. Laura Molina, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de Balcarce, dependiente de la UFI y JD de Mar del Plata a cargo del Dr. Rodolfo Moure. Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado de Garantías N°1.

Como resultado, fueron aprehendidos un hombre de 59 años y una mujer de 51, quienes serán trasladados a Mar del Plata para prestar declaración en el marco del artículo 308 del Código Procesal Penal.

