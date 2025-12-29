Un allanamiento realizado en el barrio General Belgrano permitió esclarecer un robo agravado ocurrido días atrás en Mar del Plata y culminó con el secuestro de dos vehículos con pedido de secuestro activo, además de la imputación de cinco personas, entre ellas dos menores de edad.

El hecho original ocurrió el 26 de diciembre, cuando un hombre de 49 años, conductor de una aplicación de viajes, denunció que alrededor de las 3:45 recibió una solicitud desde la zona de Yapeyú y Bouchard. Al arribar al lugar, observó a cuatro masculinos que se acercaron a la ventanilla y comenzaron a forcejear mientras otros intentaban subir al vehículo. En ese contexto, lograron despojarlo de su automóvil, un Chevrolet Agile blanco, en cuyo interior había 120 mil pesos en efectivo, además de documentación personal y del rodado.

Tras tareas investigativas desarrolladas por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimoprimera, el 28 de diciembre se logró acreditar la autoría del hecho y reunir los elementos de prueba necesarios para solicitar una orden de allanamiento. El procedimiento se concretó con la colaboración del Grupo de Apoyo Departamental en una vivienda del barrio General Belgrano.

Durante el operativo se secuestró el Chevrolet Agile, que presentaba pedido de secuestro activo desde el 26 de diciembre por el delito de robo agravado, y también un Toyota Etios color bordo, que tenía uno de sus dominios grabados y sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo desde el 24 de julio de 2025 por robo automotor.

Como resultado del procedimiento, quedaron imputados dos hombres de 36 y 40 años, una mujer de 26, y dos adolescentes de 14 y 15 años. Para los mayores de edad se dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de encubrimiento y su posterior libertad conforme a la normativa vigente. En tanto, los menores fueron notificados por el mismo delito y entregados a sus progenitores.

