La presidente del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, Laura Salzman, y el titular del Colegio de Odontólogos bonaerense, Diego Biscioni, firmaron un convenio de cooperación institucional con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre ambas profesiones y promover una mirada integral de la salud en la provincia de Buenos Aires.

El acuerdo se inscribe en una línea de trabajo orientada al crecimiento institucional y a la construcción de consensos entre profesiones de la salud. “Este convenio es parte de una línea de trabajo que venimos sosteniendo, basada en el crecimiento institucional y en la construcción de acuerdos entre profesiones”, señaló Salzman. Y agregó: “Creemos que la articulación entre nutrición y salud bucal es clave para fortalecer una mirada integral de la salud y para aportar, desde los colegios profesionales, a las políticas públicas de la provincia”.

En ese sentido, desde el Colegio de Nutricionistas destacaron que uno de los ejes centrales del convenio es el fortalecimiento de la articulación entre nutrición y salud bucal, a partir del reconocimiento de la importancia de abordar los procesos de salud desde una perspectiva interdisciplinaria.

A partir de la firma del acuerdo, se prevé el desarrollo de acciones conjuntas de formación, la producción de materiales audiovisuales y la elaboración de guías y orientaciones destinadas tanto a profesionales como a la comunidad, con especial atención a la salud pública y a poblaciones específicas, como personas embarazadas.

Asimismo, el convenio apunta a potenciar los vínculos institucionales entre ambos colegios profesionales, fortaleciendo su rol en la construcción de políticas de salud y en la defensa del ejercicio profesional en la provincia de Buenos Aires.

Desde el Colegio de Nutricionistas bonaerense subrayaron que la firma de este acuerdo reafirma el compromiso con una salud integral, de calidad y con enfoque de derechos, así como con una participación más activa de los colegios profesionales en las agendas de salud pública.