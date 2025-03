Luego de su salida de Alvarado, el director técnico Alexis Matteo habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) en donde expresó su desconcierto por la decisión de la dirigencia, sostuvo que no hubo argumentos deportivos sólidos y dejó entrever que hubo otros intereses detrás.

“A medida que pasaban las horas me iba sintiendo mejor, pero fue un golpe duro. No lo esperaba. Parece algo injusto, pero hay que convivir con este tipo de cosas. El fútbol no es así, la gente que hace el fútbol es así, el fútbol es hermoso, por eso seguimos en esto. Pero sí, es lamentable tener que conformarse”, comenzó el “Piky”.

El exentrenador del “Torito” también hizo hincapié en los cambios dentro del club que alteraron el proyecto que él había aceptado. “Vine a sumar mi granito de arena en un momento donde mi contrato era hiperbajo, pero me sedujo estar en mi club con una idea diferente, basada en los chicos del club y pocos refuerzos. Después llegó otra gente, se cambió el rumbo y nos adaptamos, pero nunca pensamos que el final iba a ser este”, relató.



El entrenador consideró que en lo futbolístico no existía argumento para decir que su campaña fue un fracaso. “Un fracaso en donde jugué tres fechas de visitante, perdí dos partidos, uno sobre la hora, otro con el candidato y no perdí local siendo superior con dos equipos que también a priori se armaron para ascender, como Atlanta y Quilmes. Por eso digo que desde lo deportivo ellos quisieron”, comentó.



A su vez, Matteo dejó entrever que su salida estaba planificada por ciertos sectores. “Hubo muchos palos en la rueda para que no nos vaya bien y así traer a otro entrenador más alineado con ciertos intereses. Nunca lo hubiese esperado de un club donde me siento tan identificado”, señaló. También aclaró que, aunque nunca le impusieron jugadores, “se notaba que eso estaba latente” y que trabajar en esas condiciones no era lo ideal.

Sobre la reacción del hincha sobre todo el redes sociales, Matteo se mostró sorprendido por el respaldo recibido: “Nunca imaginé tanto apoyo en tan poco tiempo. Fueron infinitos los mensajes, llamados y muestras de afecto. No porque me quieran a mí, sino porque vieron la producción del equipo y estaban ilusionados”.

“Es triste que el nombre de Alvarado quede manchado por este tipo de malas decisiones. Pensé que el club estaba lejos de esas épocas”, cerró Matteo, dejando en claro su desilusión con la dirigencia.