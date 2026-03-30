La reaparición de casos de influenza aviar en distintas regiones del país volvió a encender las alarmas en la industria avícola, que advierte por posibles consecuencias en la producción de huevos.

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Según referentes del sector, cada brote implica la eliminación total de las aves en los establecimientos afectados para evitar la propagación del virus, lo que genera pérdidas inmediatas y compromete la continuidad de la actividad.

Este escenario provoca un fuerte impacto en las granjas de postura, que enfrentan un contexto sanitario y económico cada vez más delicado, con riesgo de reducción en la oferta si la situación se agrava.

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Además, productores vienen reclamando la implementación de un plan de vacunación para contener la enfermedad, al considerar que la estrategia actual resulta insuficiente frente al avance de los contagios.

A pesar de la preocupación, las autoridades sanitarias remarcan que el consumo de huevos y carne aviar sigue siendo seguro, ya que la enfermedad no se transmite a las personas por estos alimentos.

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En este contexto, el sector mantiene la alerta ante la posibilidad de que nuevos focos profundicen la crisis y afecten tanto la producción como los precios en el mercado interno.