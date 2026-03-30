Alertan por posible falta de huevos en medio de la crisis sanitaria aviar
El avance de la enfermedad en granjas genera preocupación en el sector productivo, que advierte sobre una eventual caída en la oferta y su impacto en el abastecimiento.
La reaparición de casos de influenza aviar en distintas regiones del país volvió a encender las alarmas en la industria avícola, que advierte por posibles consecuencias en la producción de huevos.
Según referentes del sector, cada brote implica la eliminación total de las aves en los establecimientos afectados para evitar la propagación del virus, lo que genera pérdidas inmediatas y compromete la continuidad de la actividad.
Este escenario provoca un fuerte impacto en las granjas de postura, que enfrentan un contexto sanitario y económico cada vez más delicado, con riesgo de reducción en la oferta si la situación se agrava.
Además, productores vienen reclamando la implementación de un plan de vacunación para contener la enfermedad, al considerar que la estrategia actual resulta insuficiente frente al avance de los contagios.
A pesar de la preocupación, las autoridades sanitarias remarcan que el consumo de huevos y carne aviar sigue siendo seguro, ya que la enfermedad no se transmite a las personas por estos alimentos.
En este contexto, el sector mantiene la alerta ante la posibilidad de que nuevos focos profundicen la crisis y afecten tanto la producción como los precios en el mercado interno.
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