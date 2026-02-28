La disminución sostenida de la vacunación infantil en Argentina durante la última década podría derivar en la reaparición de enfermedades prevenibles, según advirtieron especialistas a partir de los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. En 2025, las coberturas nacionales promedio se ubicaron entre el 70% y el 85%, con marcadas diferencias entre provincias y un patrón recurrente: muchos niños inician los esquemas de vacunación, pero no los completan en tiempo y forma.

De acuerdo con los registros oficiales, el descenso se acentúa a medida que avanzan las dosis y los refuerzos. En vacunas como rotavirus, quíntuple o séxtuple bacteriana y poliomielitis, la cobertura cae varios puntos porcentuales entre la primera aplicación y las siguientes, mientras que en los refuerzos los niveles se ubican en algunos casos por debajo del 70%.

“El desafío actual es el cumplimiento. Para que la protección sea efectiva, es fundamental que las familias y los equipos de salud revisen el carnet de vacunación y aprovechen cada consulta médica para verificar que las dosis estén al día”, advirtió Fernando Burgos, médico pediatra, jefe de la Sección Ambulatoria de Pediatría del Hospital Austral y miembro del Departamento Científico de la Fundación Vacunar.

El punto más crítico se registra en las vacunas correspondientes a la segunda infancia. A los cinco años, las coberturas de refuerzo de triple viral y varicela se ubican entre el 45% y el 47%, lo que implica que más de la mitad de los niños no recibe las dosis necesarias para prevenir enfermedades que continúan presentes. Estos valores representan uno de los retrocesos más significativos del calendario y reavivan el riesgo de reaparición de patologías que el sistema sanitario había logrado controlar.

“A medida que los chicos crecen, disminuye la frecuencia de las consultas pediátricas y eso impacta directamente en la vacunación. Al quedar dosis pendientes, se genera una falsa sensación de protección, cuando en realidad la inmunidad plena se logra con el esquema completo”, remarcó Burgos.

La misma tendencia se observa en la adolescencia, especialmente en la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). A nivel nacional, en 2024 la cobertura alcanzó apenas el 55,5% en mujeres y el 50,9% en varones. Entre 2015 y 2024, la aplicación de esta vacuna descendió del 87% al 55% en mujeres y del 71% al 51% en varones, según datos de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.

El VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo y se estima que cuatro de cada cinco personas sexualmente activas lo contraerán en algún momento de sus vidas. Aunque existen más de cien tipos de virus, alrededor de 40 pueden afectar la zona genital o anal. La transmisión se produce principalmente por contacto con piel y mucosas durante relaciones sexuales y no por el uso de objetos compartidos ni baños públicos.

“El VPH es muy común y muchas veces no da síntomas, por eso la información y la prevención son fundamentales. Contar con datos claros, hablar del tema sin prejuicios y acompañar a las familias desde el sistema sanitario permite reducir riesgos y cuidar la salud a largo plazo”, señaló María Cecilia Torroija, directora asociada de Asuntos Médicos en Infectología de MSD Argentina.

Si bien en la mayoría de los casos la infección desaparece espontáneamente, en otros puede persistir y provocar distintos tipos de cáncer. Se estima que el 99% de los casos de cáncer cervicouterino están vinculados al VPH, que constituye la tercera causa de cáncer más frecuente en mujeres y la cuarta causa de mortalidad por cáncer en mujeres jóvenes en el país. También puede generar cáncer de ano, vagina y vulva.

La prevención incluye educación sexual integral, uso de preservativo, controles ginecológicos periódicos y vacunación. En el marco del Día Internacional de la Concientización sobre el VPH, el próximo 4 de marzo, los especialistas remarcaron que la baja cobertura de esta vacuna no es un fenómeno aislado, sino parte de un deterioro general en la adherencia al Calendario Nacional de Vacunación. El principal desafío no es iniciar los esquemas, sino garantizar que se completen, ya que esta situación expone a miles de niños y adolescentes a quedar sin protección y aumenta el riesgo sanitario para toda la comunidad.