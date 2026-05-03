Organizaciones civiles y sectores profesionales advirtieron sobre el riesgo que enfrenta el Parador Ariston tras su reciente adquisición por un grupo empresario local, en Mar del Plata, ante versiones sobre posibles intervenciones en el predio que podrían afectar su valor patrimonial.

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El edificio, diseñado en 1947 por Marcel Breuer, referente de la Bauhaus, constituye una pieza única en América Latina. Sus planos integran colecciones de museos de arquitectura en Londres y Nueva York. Sin embargo, pese a su relevancia y a haber sido declarado Monumento Histórico Nacional en 2019, la estructura presenta un marcado deterioro.

La preocupación se intensificó luego de que trascendiera que los nuevos propietarios habrían contratado al estudio Mariani-Pérez Maraviglia-Cañadas para desarrollar un proyecto en el lugar. La información, difundida en redes y ámbitos especializados, generó cuestionamientos por antecedentes atribuidos a ese estudio en distintas intervenciones urbanas de la ciudad.

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Entre los casos señalados por críticos se mencionan la construcción de una torre de 35 pisos junto al chalet La Robla, desarrollos de gran altura en el entorno del Chateau Frontenac, intervenciones sobre el Chalet Ave María y la demolición del Hotel Hurlingham. También se incluyen proyectos como Bendú Arena y DAD, cuestionados por su impacto en el espacio público costero.

Desde la organización Surfrider Foundation, que difundió una carta abierta, sostuvieron que “no son casos aislados, son la firma de un mismo método, aplicado con total impunidad”. Además, señalaron como contradictorio que algunos profesionales involucrados participen en ámbitos académicos destacando el valor del patrimonio arquitectónico mientras impulsan iniciativas que podrían afectarlo.

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La carta también plantea interrogantes sobre la transparencia de los procesos administrativos, en particular respecto de quienes elaborarán los informes técnicos y ambientales necesarios, y si existirían vínculos con autoridades encargadas de su aprobación.

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Como antecedente positivo, los firmantes mencionan la recuperación de la Casa sobre el Arroyo, restaurada tras años de abandono. En ese sentido, consideran que el Parador Ariston podría convertirse en un polo de turismo cultural de proyección internacional si se prioriza su preservación.

Las organizaciones exigen al municipio información clara sobre los planes para el edificio y el predio, una intervención activa antes de aprobar cualquier modificación, la protección del entorno costero y la apertura de instancias reales de participación ciudadana. Hasta el momento, no hubo pronunciamientos oficiales por parte de los nuevos propietarios ni de las autoridades locales.

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El planteo concluye con una advertencia: “El mar nos enseña que lo que no se cuida, se pierde. Lo mismo vale para la arquitectura, para la identidad y para el futuro de una ciudad. Estamos a tiempo de hacer las cosas bien con el Ariston. La pregunta es si tenemos la voluntad de hacerlo”.