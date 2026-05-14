En lo que va de 2026 se registraron 172 casos de meningitis en Argentina, una cifra superior a los valores habituales, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional, lo que encendió alertas sanitarias y reforzó la importancia de la vacunación.

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El aumento se ubica por encima de la mediana de 152 casos acumulados para la misma semana epidemiológica del período 2022–2025. En paralelo, la provincia de Salta confirmó 8 casos recientes de distintas etiologías, lo que subraya la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica.

La meningitis es una inflamación de las meninges -membranas que recubren el cerebro y la médula espinal- y puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos. Las formas bacterianas son las más graves, ya que pueden evolucionar rápidamente y provocar secuelas irreversibles o la muerte.

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Los síntomas suelen aparecer de forma repentina e incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, náuseas, vómitos y alteraciones del estado mental. En bebés, pueden manifestarse con irritabilidad, llanto persistente, somnolencia o rechazo al alimento.

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“Reconocer estos signos y consultar de forma precoz es clave para iniciar el tratamiento adecuado y reducir el riesgo de secuelas”, explicó Enrique Casanueva, jefe emérito del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral.

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Entre las meningitis bacterianas, el meningococo (Neisseria meningitidis) es uno de los principales agentes asociados a cuadros graves. La enfermedad meningocócica invasiva presenta mayor incidencia en menores de un año y hasta los 5 años, con una letalidad estimada de entre el 10% y el 15%.

“Más allá de su baja frecuencia, la gravedad de la enfermedad radica en que puede ser aguda y fulminante en niños previamente sanos”, agregó el especialista.

En este contexto, la vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir las formas más graves de meningitis. El Calendario Nacional de Vacunación incluye dosis contra meningococo, neumococo y Haemophilus influenzae tipo b.

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Sin embargo, las coberturas disminuyen con la edad: mientras la primera dosis contra meningococo alcanza el 83,5% a los 3 meses, desciende al 72,9% en el refuerzo de los 15 meses y cae al 51,9% en la dosis de los 11 años.

“Hace años que trabajamos para derribar la idea de que la vacunación es solo para la infancia. A lo largo de toda la vida existen vacunas que ayudan a prevenir enfermedades graves”, señaló Casanueva.

Además, entre 2022 y 2024, el 95% de los casos de meningococo en menores de un año fue causado por el serogrupo B, lo que refuerza la importancia de evaluar esquemas de inmunización más completos según la edad y los factores de riesgo.

Finalmente, los especialistas remarcan que sostener altas coberturas de vacunación permite no solo proteger a quienes reciben las dosis, sino también reducir la circulación de bacterias en la comunidad y prevenir brotes.