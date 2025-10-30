La Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires detectó un incremento en los casos de estafas cometidas por cuidadores de adultos mayores mediante el uso indebido de datos de tarjetas de crédito. Así lo indica un informe que advierte sobre un patrón de consumos no autorizados registrados durante octubre.

Ads

Según el documento, en varios de los hechos investigados los responsables eran personas contratadas para el cuidado de jubilados, quienes se valían de su acceso a la intimidad de las víctimas para apropiarse de los plásticos y realizar compras en distintos comercios.

En muchos casos, tras concretar las operaciones fraudulentas, los cuidadores retiraban importantes sumas de dinero en cajeros automáticos y no regresaban a los domicilios donde prestaban servicio.

Ads

Puede interesarte

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad permitieron observar a los implicados extrayendo el dinero en sucursales bancarias, lo que facilitó el avance de las investigaciones.

Desde la Fiscalía se recomienda extremar las medidas de precaución y realizar controles periódicos sobre los movimientos de las cuentas, especialmente en situaciones de dependencia o asistencia domiciliaria.

Ads

Fuente: con información de Noticias Argentinas