Alerta por aumento de estafas a jubilados cometidas por sus cuidadores
Lo indicó un informe de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes del Ministerio Público Fiscal. Las imágenes de cámaras de seguridad permitieron observar a los implicados extrayendo dinero en sucursales bancarias.
La Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires detectó un incremento en los casos de estafas cometidas por cuidadores de adultos mayores mediante el uso indebido de datos de tarjetas de crédito. Así lo indica un informe que advierte sobre un patrón de consumos no autorizados registrados durante octubre.
Según el documento, en varios de los hechos investigados los responsables eran personas contratadas para el cuidado de jubilados, quienes se valían de su acceso a la intimidad de las víctimas para apropiarse de los plásticos y realizar compras en distintos comercios.
En muchos casos, tras concretar las operaciones fraudulentas, los cuidadores retiraban importantes sumas de dinero en cajeros automáticos y no regresaban a los domicilios donde prestaban servicio.
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad permitieron observar a los implicados extrayendo el dinero en sucursales bancarias, lo que facilitó el avance de las investigaciones.
Desde la Fiscalía se recomienda extremar las medidas de precaución y realizar controles periódicos sobre los movimientos de las cuentas, especialmente en situaciones de dependencia o asistencia domiciliaria.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión