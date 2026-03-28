El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectarán la región durante la madrugada y la mañana de este domingo, con condiciones que podrían volverse adversas en cortos períodos de tiempo.

Ads

Según el informe oficial, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en lapsos breves, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población extremar los cuidados y evitar salir de sus hogares salvo en casos necesarios. También se sugiere asegurar objetos que puedan volarse, como macetas o elementos en balcones y terrazas, y respetar los horarios de disposición de residuos para prevenir inconvenientes en la vía pública.

Ads

En caso de emergencias, se recuerda que los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Ads