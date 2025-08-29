La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de las próximas fechas y Aldosivi ya conoce a sus rivales en la continuidad del Torneo Clausura. Serán compromisos determinantes en la lucha por salir del fondo de la tabla y escapar de la zona de descenso.

Antes de esa seguidilla, el “Tiburón” deberá recibir a Boca en el José María Minella, en busca de los primeros tres puntos del semestre.

Luego, por la octava fecha, se medirá ante Sarmiento en Junín el sábado 13 de septiembre desde las 21.15. Una semana más tarde, el sábado 20 a las 19, visitará a Tigre en Victoria por la Zona A. Finalmente, por la décima jornada, jugará en el Minella el sábado 27 de septiembre a las 14.30 frente a Argentinos Juniors.

Con un arranque irregular y la necesidad urgente de sumar, el equipo de Mariano Charlier tomará cada partido como una final.

