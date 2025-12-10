La Copa Argentina 2026 ya puso primera. En el predio Lionel Messi de Ezeiza se realizó este martes el sorteo que definió todos los cruces de 32avos de final del torneo más federal del país, que contará con 64 equipos de todas las categorías y comenzará a disputarse en la última semana de enero.

Ads

La 14° edición tendrá como partido inaugural el cruce entre Independiente Rivadavia -último campeón del certamen- y Estudiantes de Buenos Aires, siguiendo la tradición de que el campeón vigente abra la competencia.

Pero todas las miradas en Mar del Plata estuvieron puestas en Aldosivi. El “Tiburón” quedó ubicado en el partido 30 del cuadro, donde enfrentará a San Miguel. Una vez que la organización confirme ese emparejamiento, también se conocerán la fecha y la sede del encuentro.

Ads

Puede interesarte

Además, la Copa Argentina 2026 incorporará una novedad histórica: por primera vez se utilizará el VAR desde los octavos de final, ampliando su aplicación luego de que en 2025 solo se empleara en la definición del campeonato.

Con el cuadro ya establecido, Aldosivi comienza a planificar su participación en un certamen que siempre ofrece oportunidades de dar el golpe y meterse en instancias decisivas. ¿Podrá soñar con una Libertadores?

Ads