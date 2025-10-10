Este viernes comienza la Fecha 12 del campeonato de Primera División en el fútbol argentino, transitando la Fase Regular del Torneo Clausura. Si bien la tabla anual y la lucha por no descender es el objetivo que centra a Aldosivi, teniendo este domingo a las 14.30 un partido clave en Mar del Plata ante Huracán, disfrutar de los duelos ante equipos grandes es otra cuestión que se presenta llegando a la élite de las categorías.

En ese caso, la AFA dispuso la programación de la Fecha 13 y a Aldosivi le toca ir a Avellaneda. Como Racing está en semifinales de la Copa Libertadores y juega el 22 de octubre contra el Flamengo en Brasil, el Tiburón visitará a la Academia el día 17 de octubre.

El partido implica un descanso y semana de entrenamiento corta post Huracán. Se jugará a las 19 y será la apertura de la fecha. Sin embargo, como dato positivo, Aldosivi enfrentará seguramente a un equipo de suplentes ya que Gustavo Costas reservará lo mejor de Racing para el choque internacional.

