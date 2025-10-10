Aldosivi tiene fecha y hora para visitar a Racing
Mientras espera por Huracán este domingo en el Minella, tendrá poco descanso debido al compromiso internacional de la Academia.
Este viernes comienza la Fecha 12 del campeonato de Primera División en el fútbol argentino, transitando la Fase Regular del Torneo Clausura. Si bien la tabla anual y la lucha por no descender es el objetivo que centra a Aldosivi, teniendo este domingo a las 14.30 un partido clave en Mar del Plata ante Huracán, disfrutar de los duelos ante equipos grandes es otra cuestión que se presenta llegando a la élite de las categorías.
En ese caso, la AFA dispuso la programación de la Fecha 13 y a Aldosivi le toca ir a Avellaneda. Como Racing está en semifinales de la Copa Libertadores y juega el 22 de octubre contra el Flamengo en Brasil, el Tiburón visitará a la Academia el día 17 de octubre.
El partido implica un descanso y semana de entrenamiento corta post Huracán. Se jugará a las 19 y será la apertura de la fecha. Sin embargo, como dato positivo, Aldosivi enfrentará seguramente a un equipo de suplentes ya que Gustavo Costas reservará lo mejor de Racing para el choque internacional.
