Aldosivi igualó 0-0 con Belgrano de Córdoba en el Estadio “José María Minella” por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Futbol y sigue en zona de descenso.

El “Tiburón” fue superior durante toda la primera etapa, aunque no logró trasladar riesgo a las áreas y le faltó peso en la delantera. La más clara fue a los 42 minutos cuando Federico Gino se filtró en el corazón del área y quedó mano a mano con Cardozo, pero la defensa logró puntear el balón.

Los equipos saludándose en la previa del encuentro

El complemento fue más pausado y se emparejaron las acciones ante la mejora de la última línea del conjunto visitante y la aparición constante de Martín Passerinni. Además, a los 29 minutos Justo Giani salió reemplazado por lesión y fue una mala noticia para los dirigidos por Mariano Charlier.

Ambos entrenadores enviaron sobre el final la mayoría de las modificaciones a la cancha, y en el conjunto del puerto hizo su debut el colombiano Alejandro Villareal, que no logró desequilibrar.

Con esta igualdad, Aldosivi acumula tres unidades en la Zona A y se mantiene en el fondo de la tabla mientras que en la anual se posiciona anteúltimo con 17 puntos pero al mantenerse San Martín de San Juan en el fondo de ambas, hoy el equipo del puerto estaría descendiendo. El próximo fin de semana visitará a Estudiantes de La Plata.

