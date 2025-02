Aldosivi profundizó su crisis en el regreso a Primera tras caer por 2-0 frente a Belgrano en Córdoba en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Con esta derrota, el Tiburón, que es el equipo más goleado, acumuló su quinto traspié consecutivo en el certamen

A pesar de que ambos venían de una mala racha y eran los dos equipos más goleados del campeonato, el “Pirata” salió a buscarlo desde el arranque. La convicción dio sus frutos rápidamente ya que a los 4 minutos logró abrir el marcador. El autor del tanto tempranero fue Nicolás Fernández que aprovechó un rebote que dejó Carranza luego de un remate de Jara.

El conjunto cordobés, dirigido por la dupla interina Julio Constantin- Norberto Fernández, mantuvo al “Tiburón” detrás de mitad de cancha casi toda la primera etapa. De hecho, tuvo la oportunidad de ampliar el marcador nuevamente de la mano de “Uvita” Fernández que remató por fuera del área pero esta vez Carranza evitó el gol.

A pesar del cambio de nombres en el once inicial de los dirigidos por Yllana no generaron peligro y desperdiciaron los tres tiros de esquina que tuvo.

A la vuelta del descanso, el entrenador de Aldosivi volvió al clásico 4-3-3 y sacó a Cabral de la defensa para tener más peso en la ofensiva con el ingreso de Lautaro Chávez. La primera clara del complemento la tuvo el conjunto del puerto a los 3 minutos luego de un lateral que culminó con un cabezazo de Franco Rami, que se fue apenas ancho.

Sin embargo, cuando Belgrano llegó en esta etapa volvió a lastimar. A los 10 minutos, consiguió un tiro libre que entró al área con rosca y que Troilo cabeceó sin problemas ante una mala salida del arquero Carranza para estampar el 2-0.

Justo Giani luchando por la pelota (FOTO: Prensa Belgrano)

El “Tiburón” lo poco que generó lo hizo gracias a la individualidad del ecuatoriano Ayrton Preciado que a los 20 minutos de la segunda parte sacó un remate de media distancia que terminó estrellando el travesaño. Un instante después, Yllana lo reemplazó por Natanael Guzmán.

Esta derrota no solo profundiza la mala racha de Aldosivi que es el único equipo que no sumó en su zona y el más goleado, sino que también deja en el aire la continuidad de Andres Yllana. Con cinco caídas consecutivas y un equipo que no muestra reacción, deberán decidir si sostiene el proyecto o se busca un cambio de rumbo. El sábado tendrá la oportunidad de reponerse como local al recibir a Estudiantes de La Plata.