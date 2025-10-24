Aldosivi tiene en la mira varios aspectos que definirán su destino. A tres jornadas del cierre de la temporada, lucha por la permanencia y esta tarde estará frente al televisor. En Junín, se termina un juego clave para su misión.

Sarmiento completará el encuentro ante Rosario Central, el equipo de Di María, un cotejo que fue suspendido por lluvia y continuará hoy a las 16:00. Los juninenses están fuera de la zona del descenso pero necesitan cuatro puntos para asegurar el promedio que les garantice no descender. Aldosivi, entre sus cuentas, sabe que si el “Verde” no consigue los resultados, puede complicarlo ganando sus tres partidos.

Claro que el equipo de Farré sabe que triunfar en los tres partidos que quedan es casi una obligación. Pero hay otra instancia que le puede resolver los números. Los dirigentes marplatenses averiguaron sobre una sanción que le descontó tres puntos a Godoy Cruz, un equipo que justamente está tres puntos arriba de Aldosivi en la tabla anual. ¿Se puede restablecer el castigo? Nuevamente: el “Tiburón” sabe que tiene que hacer lo suyo, aunque mire varios frentes.

