Aldosivi continúa reorganizando sus estructuras internas y ya tiene nuevo jefe de scouting: se trata de Fabio Radaelli, un nombre con amplio recorrido en el fútbol juvenil argentino, y con pasado en el club marplatense.

Ads

Con una extensa trayectoria en divisiones inferiores, Radaelli fue coordinador de juveniles en Tigre entre 2008 y 2010, donde dio sus primeros pasos en la formación de talentos. Luego, pasó por Racing Club entre 2012 y 2014, etapa en la que detectó y promovió a Lautaro Martínez, una de sus grandes apariciones. Más tarde, trabajó en y el “Tiburón” entre 2018 y 2020, y en Huracán durante el 2021, siempre vinculado al área de captación y desarrollo.

Entre los futbolistas más importantes que descubrió o acompañó en su evolución, además de Lautaro, figuran Lucas Menossi y Rubén Botta, figuras nacidas en las inferiores del Matador de Victoria.

Ads

Puede interesarte

Su vínculo con el fútbol profesional también incluye etapas en el exterior ya que entre 2016 y 2017 fue asistente técnico de Martín Palermo en Unión Española de Chile, y en 2017 dirigió a Ferro Carril Oeste como entrenador principal en la Primera Nacional.

Ads