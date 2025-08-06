Aldosivi concretó un gran regreso: Fabio Radaelli será el nuevo jefe de scouting
El entrenador dirigirá el departamento de captación de talentos en el “Tiburón” donde ya supo estar y descubrió a figuras como Elías Torres.
El entrenador dirigirá el departamento de captación de talentos en el “Tiburón” donde ya supo estar y descubrió a figuras como Elías Torres.
El ahora interino del "Tiburón", fue coordinador de las divisiones inferiores de Racing y hasta dirigió la Primera luego de la salida de Mostaza Merlo en 2015. Su trabajo coincidió con jugadores como Lautaro Martínez y Matías Zaracho, convocados a la selección argentina.