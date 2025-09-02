Aldosivi está en una delicada situación. Si bien hace poco, durante las celebraciones del Día del Hincha el presidente Hernán Tillous había indicado que el equipo competía y que sólo faltaba encontrar el gol; la Comisión Directiva del club decidió que Mariano Charlier deje de ser el entrenador del equipo en este receso por Eliminatorias Sudamericanas.

Ads

Si bien el presente no era el mejor, la noticia no era la esperada ante esta situación del equipo teniendo en cuenta que se trata del entrenador en el cuál confiaron ante la salida y ahora, 17 partidos después, deciden dar un golpe de timón.

Paradójicamente entre el interinato que comenzó en el Clausura hasta su confirmación como DT oficialmente y este desenlace, dirigió 7 partidos en cada torneo (Apertura y Clausura) más otros tres en Copa Argentina hasta que fue eliminado. De esos, 17 encuentros, ganó 4, empató 11 y perdió 9; lo que queda como balance de su gestión.

Ads

Desde lo deportivo, tomó un equipo en una mala situación luego de la salida de Andrés Yllana y se dedicó a darle una idea de juego con cierto éxito en la finalización del torneo anterior (4 victorias, 1 empate y 2 derrotas), pero en el mercado de pases la venta de Elías Torres, la más importante en la historia del club, fue un factor del cuál nunca se pudo recuperar.

Las buenas actuaciones en Copa Argentina no le terminaron de alcanzar para consolidar un equipo en esta segunda parte de la temporada donde han pasado 7 encuentros y, junto con Independiente (que además tiene un partido menos), son los únicos dos equipos que no han podido ganar.

Ads

Charlier tendrá este miércoles la oportunidad de despedirse del plantel y, mientras tanto la Comisión Directiva ya está abocada a que su reemplazante llegue cuanto antes pensando en el tramo final del torneo que empieza nada menos que ante un rival directo. El sábado 13 de septiembre, desde las 21.15 tendrá que visitar a Sarmiento en Junín en un duelo muy importante para salir de la mala situación en la que se encuentra el “Tiburón”.

El primer nombre que aparece en el horizonte cercano para reemplazarlo es el de Guillermo Farré por el que habría tratativas adelantadas.