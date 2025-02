Con el desafío de levantar la cabeza y cambiar la imagen tras la goleada por 5-0 el pasado jueves, Aldosivi visitará mañana a las 19:15 a Newells por la tercera fecha del Apertura de La Liga Profesional de Futbol.

El golpe anímico por lo sucedido frente a Defensa y Justicia fue fuerte, pero el cuerpo técnico y los jugadores no tuvieron tiempo para lamentos y saben que necesitan una reacción que no solo sirva en lo futbolístico sino también en lo anímico.

Para este partido, el “Tiburón” volverá a sufrir la ausencia de “Caco” García, quien sigue en proceso de recuperación tras sufrir una distensión en el debut.

Su rival también está necesitado. El equipo rosarino, al igual que Aldosivi, no ha ganado desde el inicio del campeonato y no solo no levanta cabeza sino que atraviesa un clima institucional complicado.

Sin embargo, el foco estará puesto en el debut de su arquero Keylor Navas, el costarricense que fue uno de los arqueros más ganadores de la historia del Real Madrid y que ha tenido paso hasta por el Paris Saint German.

Sin dudas que para el equipo de Andres Yllana, que aún no ha convertido en el torneo, será una tarea difícil romper su valla a pesar de que el portero no tuvo demasiada continuidad en la última temporada.

El encuentro a disputarse en el Estadio Coloso Bielsa, será arbitrado por Andrés Merlos quien está en la lupa de Vélez tras que lograra que suspendieran a su entrenador Sebastián Domínguez.

CONVOCADOS:

- Jorge Carranza

- ⁠ Tomás Kummer

- ⁠Ignacio Guerrico

- ⁠Rodrigo Gonzalez

- ⁠Roberto Bochi

- ⁠Gonzalo Mottes

- ⁠Natanael Guzman

- ⁠Tiago Serrago

- ⁠Elias Torres

- ⁠Agustin Palavecino

- ⁠Ayrton Preciado

- ⁠Tobías Leiva

- ⁠Alexis Domínguez

- ⁠Gabriel Paredes

- ⁠Néstor Breitenbruch

- ⁠Marcelo Esponda

- ⁠Justo Giani

- ⁠González

- ⁠Giuliano Cerato

- ⁠Lautaro Chavez