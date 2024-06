Aldosivi cerrará el primer semestre del año al visitar mañana a las 15 a San Telmo por la decimonovena fecha de la Primera Nacional. Para este encuentro, vuelven Laméndola, Sills y Piñeiro que se ausentaron en el empate frente a Chaco For Ever en Mar del Plata.

Los 21 convocados viajaron rumbo a Buenos Aires para afrontar un duelo clave en la cima de la Zona B. Lo positivo para el elenco del puerto es que recupera a Sills y a Laméndola que en la jornada anterior cumplieron la sanción por acumulación de amarillas. A su ves, se reincoporó Gonzalo Piñeiro quien tampoco estuvo presente en el empate en el Minella por un esguince en el tobillo izquierdo. Quienes no integran la lista son los mediocampistas Úbeda y Morello.

Puede interesarte

El "Candombero" supera al “Tiburón” en la tabla de posiciones por cuatro unidades, por lo cual a Aldosivi no le alcanzaría la victoria para arrebatarle la segunda posición. Además, volvió a aparecer en la pelea por la cima Defensores de Belgrano que con la victoria de hoy frente a Gimnasia y Tiro le quitó la tercera posición al equipo dirigido por Yllana. Los locales, vencieron en la última jornada a Estudiantes de Río Cuarto mientras que el conjunto del puerto empató sobre el final con Chaco For Ever.

El encuentro entre estos dos animadores de la Zona B será arbitrado por Edgardo Zamora acompañado por Iván Aliende y Guillermo Yacante como asistentes y Lucas Comesaña como cuarto juez

CONVOCADOS: