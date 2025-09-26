Un hombre de 33 años fue demorado en la madrugada de este viernes tras protagonizar un choque en estado de ebriedad en la intersección de Belgrano y Mitre, en pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30, cuando el conductor de un Chevrolet Corsa gris colisionó contra un automóvil Peugeot 207 que se encontraba estacionado en el lugar. De inmediato intervinieron efectivos del Comando de Patrullas junto a personal de la Patrulla Municipal.

Al momento de realizarle el test de alcoholemia, el resultado arrojó 0,98 g/l de alcohol en sangre. Además, según informaron fuentes policiales, el sujeto continuó generando disturbios y negándose a acatar las órdenes de los uniformados.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del vehículo y se dio intervención al Juzgado Correccional N° 2, a cargo de la Dra. Fernández, quien ordenó labrar actuaciones por infracción a los artículos 74 inc. “a” y 78 del Decreto Ley 8031/73, así como por alcoholemia punitiva en el marco de la Ley 24.449.

Finalmente, el imputado recuperó la libertad bajo el artículo 119 del Decreto Ley 8031/73, aunque seguirá ligado a la causa.

