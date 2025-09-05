Un nuevo hecho de vandalismo sacudió la madrugada marplatense. Delincuentes rompieron los vidrios del local de Postres Balcarce, ubicado sobre calle Rivadavia, entre San Juan y La Pampa.

El episodio ocurrió alrededor de las 03:21 de la mañana, momento en que se activó la alarma del comercio. Según informó el propietario, el local no cuenta con cámaras de seguridad y se registraron robos de cajas de postres del depósito.

Dentro del comercio, solo se encontraron cajas de alfajores desparramadas y los vidrios destrozados, lo que obligó a suspender la actividad normal de la jornada para realizar las reparaciones.

El dueño del local expresó su malestar por la situación: “Como siempre, es más el daño. Uno pierde todo el día para solucionar el problema, pero bueno, hay que seguir, no nos queda de otra”.

La investigación quedó en manos de las autoridades policiales, aunque hasta el momento no se reportaron detenidos ni mayores pistas sobre los responsables.

