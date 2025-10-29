Según los últimos estudios, 6 de cada 10 argentinos mayores de 18 años viven con sobrepeso u obesidad, una condición que representa un desafío creciente para la salud pública y que está asociada con más de 200 posibles complicaciones, como diabetes tipo 2, enfermedades hepáticas y cardiovasculares, hipertensión arterial, colesterol elevado e incluso ciertos tipos de cáncer.

A nivel global, las cifras también son alarmantes: la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1 de cada 8 personas en el mundo vive con obesidad (casi 890 millones) y unos 2.500 millones de adultos tienen sobrepeso. A esto se suman más de 390 millones de niños y adolescentes con sobrepeso y 160 millones con obesidad.

La obesidad no solo aumenta el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares -se calcula que 19% de las muertes por estas patologías se deben a un índice de masa corporal elevado-, sino que también incrementa los costos de atención médica. Las personas con obesidad gastan un 27% más en consultas y prácticas ambulatorias, un 46% más en internaciones y hasta un 80% más en medicamentos para tratar comorbilidades.

Además, existe un fuerte vínculo con la salud mental: la depresión es un predictor de obesidad y, a su vez, quienes la padecen tienen un 55% más de riesgo de desarrollar depresión.

“Está demostrado que el mejor camino para lograr un adecuado control del peso corporal comienza con una consulta con un profesional de la salud. Este indicará los estudios correspondientes y juntos podrán determinar un programa sostenible en el tiempo, diseñado específicamente para responder a los objetivos, necesidades, posibilidades y expectativas de cada persona”, explicó la doctora Mónica Katz, especialista en Nutrición y expresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición.

La profesional destacó que todo plan integral incluye educación alimentaria, actividad física, descanso adecuado, manejo del estrés y reconocimiento de los factores emocionales que influyen en la alimentación. “Siempre hay que trabajar de manera multidisciplinaria, porque la obesidad no depende solo de la voluntad, sino de un entramado de factores biológicos, sociales, culturales y psicológicos”, agregó.

En tanto, el doctor Ernesto Duronto, cardiólogo y jefe de la Unidad Coronaria en la Fundación Favaloro, remarcó que bajar de peso tiene un efecto sistémico: “Mejora todo el perfil cardiorenohepatometabólico, desde los niveles de glucemia y lípidos hasta la función renal y hepática”.

El especialista subrayó que mantener un peso saludable contribuye a reducir significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y a mejorar la calidad de vida de la población.