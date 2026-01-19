Alambre González, Conejo Jolivet y Ezequiel Valdez compartirán escenario en una noche especial en Mar del Plata
Tres referentes de la guitarra argentina se presentarán juntos este viernes en Dickens Pub para ofrecer un show que recorrerá el blues y el rock nacional, con un repertorio marcado por sus trayectorias y la historia viva de la música argentina.
Alambre González, Conejo Jolivet y Ezequiel Valdez se unirán en un show especial que tendrá lugar este viernes 23 de enero a las 21.30, en Diagonal Pueyrredón 3017, en el centro de Mar del Plata.
La propuesta reúne a tres músicos con recorridos fundamentales dentro del rock y el blues argentino. Alambre González, histórico guitarrista y uno de los máximos exponentes del blues en el país; Conejo Jolivet, ex integrante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Dulces 16 y Pappo; y Ezequiel Valdez, quien ha compartido escenario con figuras como Willy Crook, Mario Parmisano y Hugo Fattoruso, protagonizarán un encuentro inédito en la ciudad.
El espectáculo ofrecerá un recorrido por canciones en las que los músicos han participado a lo largo de sus carreras, además de versiones y reinterpretaciones que atraviesan distintas etapas del rock argentino, abordadas desde la impronta personal de cada guitarrista.
La formación se completa con Andrés Pellican en bajo y Chino Piazza en batería, quienes aportarán una base rítmica sólida para una propuesta que combina blues, rock y una mirada contemporánea sobre clásicos y composiciones emblemáticas.
La cita será este viernes en Dickens Pub, en una noche pensada para celebrar la música, el encuentro y el legado del rock nacional desde una perspectiva actual y en vivo.
Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketmas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión