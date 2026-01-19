Alambre González, Conejo Jolivet y Ezequiel Valdez se unirán en un show especial que tendrá lugar este viernes 23 de enero a las 21.30, en Diagonal Pueyrredón 3017, en el centro de Mar del Plata.

La propuesta reúne a tres músicos con recorridos fundamentales dentro del rock y el blues argentino. Alambre González, histórico guitarrista y uno de los máximos exponentes del blues en el país; Conejo Jolivet, ex integrante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Dulces 16 y Pappo; y Ezequiel Valdez, quien ha compartido escenario con figuras como Willy Crook, Mario Parmisano y Hugo Fattoruso, protagonizarán un encuentro inédito en la ciudad.

El espectáculo ofrecerá un recorrido por canciones en las que los músicos han participado a lo largo de sus carreras, además de versiones y reinterpretaciones que atraviesan distintas etapas del rock argentino, abordadas desde la impronta personal de cada guitarrista.

La formación se completa con Andrés Pellican en bajo y Chino Piazza en batería, quienes aportarán una base rítmica sólida para una propuesta que combina blues, rock y una mirada contemporánea sobre clásicos y composiciones emblemáticas.

La cita será este viernes en Dickens Pub, en una noche pensada para celebrar la música, el encuentro y el legado del rock nacional desde una perspectiva actual y en vivo.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketmas.