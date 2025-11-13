El club deportivo Al Ver Verás transita un momento complicado tras perder un juicio millonario por un conflicto entre un jugador visitante y una mujer policía en un partido oficial de la Liga Marplatense de Fútbol que se desarrolló en el 2018.

A través de un comunicado, la institución contó que la damnificada obtuvo una sentencia favorable tras 17 años y que “derivó en que el Juez nos impusiera un pago de más de $35.000.000, importe que nos es imposible pagar”.

De modo que “nos vemos forzados a recurrir a la comunidad, pidiéndoles un pequeño aporte mensual. Creemos y confiamos que uniendo cientos de almas que nos ayudan a pasar este mal trago, podremos seguir adelante con este proyecto de vida”, continuaron.

Asimismo, destacaron que “nuestra misión fue y será alejar a los chicos y chicas de la calle, formarlos como personas de bien con el deporte y la competencia como excusa, atraerlos diariamente al club para brindarles todo el apoyo que necesiten para crecer en el mejor ambiente posible”.

La sede ha funcionado los últimos 35 años cuenta con 400 chicos que realizan prácticas deportivas de fútbol con un equipo de 30 personas que ad honoren cumplen la función de profesores, consejeros y técnicos.

Además, destacaron la participación en la Liga Marplatense de fútbol en todas sus categorías.

