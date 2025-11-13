“Abriendo Alas”: lanzan una campaña para acompañar a bebés y niños en situación de vulnerabilidad en Mar del Plata

La fundadora de “Poniendo el Alma” y directora del Hogar Mahatma, Giselle Continanzia, presentó el nuevo proyecto “Familias Colibrí”. La iniciativa busca que puedan ser contenidos en un entorno familiar mientras atraviesan procesos judiciales y de protección acompañados del reconocido equipo técnico de la ONG. La inscripción está abierta durante septiembre.