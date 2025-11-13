Al Ver Verás en crisis: por un juicio deberán pagar 35 millones de pesos
El club pidió colaboración a la comunidad para enfrentar el pago y garantizar el funcionamiento de la institución que alberga a 400 chicos.
El club pidió colaboración a la comunidad para enfrentar el pago y garantizar el funcionamiento de la institución que alberga a 400 chicos.
La fundadora de “Poniendo el Alma” y directora del Hogar Mahatma, Giselle Continanzia, presentó el nuevo proyecto “Familias Colibrí”. La iniciativa busca que puedan ser contenidos en un entorno familiar mientras atraviesan procesos judiciales y de protección acompañados del reconocido equipo técnico de la ONG. La inscripción está abierta durante septiembre.
La charla con entrada libre y gratuita estará a cargo de Gustavo Christiansen y Daniel Joglar.
Conductas que deberán mantenerse cuando se termine la cuarentena de acuerdo con The New York Times.