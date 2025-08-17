Al Thornton seguirá en Peñarol; Gastón Córdoba no podrá sumarse al plantel
El extranjero volverá a ser parte del plantel de Liga Nacional con Peñarol pero no podrá jugar Gastón Córdoba.
Peñarol confirmó que Al Thornton firmó su nuevo contrato y continuará vistiendo la camiseta milrayitas en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol.
El jugador estadounidense, con pasado en la NBA, se ha transformado en un jugador emblemático para la institución. Será su quinta temporada consecutiva en el club, donde se consolidó como referente dentro y fuera de la cancha.
En la última edición de la Liga Nacional fue máximo goleador del torneo, ratificando su vigencia y jerarquía.
Por otra parte, se comunicó que Gastón Córdoba no podrá formar parte del plantel profesional en esta temporada debido a una complicación médica en su ojo izquierdo, que demandará un tiempo de recuperación más extenso.
Peñarol inicia así su camino hacia la 39ª participación consecutiva en la Liga Nacional, con la renovación de una de sus figuras más trascendentes.
El plantel comenzará este lunes con la pre temporada pensando en el inicio de la competencia pautado desde el 24 de septiembre con el partido inaugural.
