El defensor de Alvarado, Agustín Irazoque, utilizó sus redes sociales para referirse al episodio ocurrido después del empate sin goles ante Deportivo Maipú, que dejó al equipo marplatense todavía en zona de descenso.

A través de una historia en Instagram, Irazoque pidió disculpas por su reacción al término del partido: “La bronca e impotencia que expresé fue para una persona que lo único que hizo fue insultar durante todo el encuentro e incluso desde antes que empezara. El resultado y las pulsaciones me hicieron reaccionar de una manera que no corresponde y de la cual estoy muy arrepentido”.

El jugador también destacó el apoyo de los simpatizantes que acompañan en un contexto adverso: “Quiero disculparme con el hincha que un lunes a las 15, y estando en un mal momento, fue a la cancha a apoyar y tirar para el mismo lado que nosotros. Estoy hace cuatro años en el club y me siento un hincha más”.

Por último, ratificó su compromiso de cara a la recta final del campeonato: “Esta situación me duele igual que a todos. A veces bien, a veces mal, pero yo dejo la vida en la cancha por Alvarado. Quedan cuatro finales y este grupo y yo vamos a dejar todo lo que tenemos en la cancha, como lo hacen ustedes en la tribuna, para conseguir el objetivo”.

Con cuatro partidos por delante, Alvarado continúa en zona de descenso y buscará revertir la situación en la definición del torneo.

