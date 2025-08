Agustín Ecker no seguirá vistiendo la camiseta de Quilmes de Mar del Plata en la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet, y decidió despedirse del club a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Toca despedirse del club que me dio todo, el club que me permitió crecer, divertirme y vivir del básquet que es lo que amo”, comenzó escribiendo el jugador en su cuenta de Instagram. En su mensaje, hizo un repaso de los vínculos y vivencias que construyó en la institución marplatense, destacando que allí tuvo la posibilidad de compartir cancha con su hermano, y hoy ver jugar también a los más chicos de la familia. “El club que me dio a mis amigos desde formativas hasta hoy. El que me dio a mi grupo de amigos que me bancan y me bancaron en todas. Y el club que me dio a mi novia, la persona más importante que tengo y la que me motiva a seguir”.

El interno resaltó además el acompañamiento constante del público “cervecero”: “Lo mejor que tiene Quilmes es su gente, siempre me sentí apoyado por los hinchas, bancándome en cada partido, sintiéndome muy querido y haciendo que todo sea más fácil”.

Sin entrar en detalles sobre su próximo destino deportivo, Ecker aclaró que se va “sabiendo que dejé todo por esta camiseta”, y agradeció especialmente a entrenadores, dirigentes, hinchas, familia y amigos que lo acompañaron durante su paso por el club.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase que resume su sentir por el “Tricolor”: “Dejo de ser jugador del club pero seguiré siendo un hincha para siempre. Ojalá que nuestros caminos se vuelvan a encontrar”.

La salida de Ecker marca el cierre de un ciclo para uno de los jugadores nacidos y formados en el club, en un momento en el que Quilmes apuesta a la renovación del plantel.