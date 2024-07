Agustín Alonso, jugador de Aldosivi, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de abrir el marcador en la victoria que posicionó a su equipo como uno de los punteros de la Zona B de la Primera Nacional.

El extremo del conjunto de Andrés Yllana analizó el encuentro frente al “Bohemio” en donde convirtió su segundo gol del año y dijo: “Cada partido se nos hace difícil pero somos un equipo que se puede adaptar, lo pudimos desarrollar de buena manera y sumar como local”.

Con la victoria conseguida en el “José María Minella” el “Tiburón” alcanzó la cima de su zona, pero la comparte con San Telmo. “Somos conscientes de eso pero es lo que nos propusimos a principio de año, pelear arriba y depender de nosotros. No queremos pensar en como terminará sino en el presente, el día a día y afrontar cada partido de la misma forma. La presión nos hace sentir un equipo importante, somos fuertes de la mente también. El que entra siempre rinde y eso nos hace pelear allá arriba. Todos estamos comprometidos con el objetivo”, expresó.

Alonso disputó 15 encuentros de 19 posibles con la camiseta de Aldosivi y con el correr del tiempo se ha hecho un lugar en el equipo. Sobre esto expresó: “Me tocó comenzar desde el banco, me fui ganando mi lugar y por la competencia que hay debemos exigirnos al máximo. Me estaba faltando patear más al arco o llegar un poco más y se dio convertir que lo venía buscando. Quizás no me quedaban muchas pelotas para el remate pero de a poquito le fui sumando cosas a mi juego. Creo que estamos peleando arriba porque la competencia interna en la semana se termina notando en la cancha”.

Finalmente, habló sobre el encuentro pendiente con el otro puntero de la zona y concluyó: “Será un partido aparte ante San Telmo y es un buen cotejo para jugar como si fuera una final. Tendremos la suerte de enfrentarnos ahora dos veces en lo que queda del campeonato y dependemos de nosotros”.