Agenda cultural municipal, con múltiples actividades para disfrutar hoy y mañana Mar del Plata
La agenda incluye espectáculos escénicos, conciertos, visitas guiadas y propuestas para infancias en museos y centros culturales, con actividades distribuidas en distintos barrios y espacios patrimoniales de la ciudad.
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó la programación cultural para este fin de semana en los distintos espacios gestionados por el Municipio, con propuestas de danza, música, teatro y recorridos históricos que se desarrollarán entre hoy y mañana en diferentes puntos de la ciudad.
En el Teatro Colón (Yrigoyen 1665), hoy a las 21:00 se presentará Noche flamenca, un espectáculo de danza inspirado en la tradición andaluza. A las 23:30, subirá a escena El juego del bufón, una propuesta escénica que reflexiona sobre la sociedad a través de una cuidada puesta visual. Por su parte mañana a las 21:00 será el turno de Tango furia, bajo la dirección del coreógrafo Emmanuel Marín, y a las 23:30 se presentará Lúdica, una obra que combina danza, teatro físico y música en vivo.
El Centro Cultural Victoria Ocampo – Villa Victoria (Matheu 1851) permanecerá abierto de 16:00 a 19:00. Hoy a las 21:00 se presentará la Orquesta Cumbia Grande, mientras que mañana habrá un concierto de guitarra a cargo de Sebastián del Hoyo a las 17:00 y, a las 20:30, Boy Olmi protagonizará su unipersonal en el ciclo Traiga su manta y escuche.
El Museo Casa sobre el Arroyo, también conocido como Casa del Puente (Quintana 3998), ofrecerá hoy una visita guiada gratuita de 17:00 a 21:00, con inscripción previa a través del sitio web oficial de Turismo Mar del Plata.
En la Casa Mariano Mores (Alem 2469), hoy a las 20:00 se realizará un concierto de tango con la participación de Soraya Ruth y el cantor Roberto Guiet, acompañados por Eduardo Luc en piano y Brian Caballero en bandoneón.
El Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo 3108) presentará hoy a las 21:00 la obra ¿Cómo está mamá?, de Marcelo Daniel Bochor, una propuesta teatral que invita a reflexionar sobre los vínculos familiares.
El Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili (Lamadrid 3870) de 16:00 a 20:00. Además de sus muestras permanentes y temporarias, durante enero y febrero se desarrollará Batata en Villa Mitre, una experiencia lúdica para chicos que se realizará entre las 16:00 y las 00:00.
El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino (Colón 1189), realizará visitas guiadas sin inscripción previa. Mañana a las 18:00 se ofrecerá una visita guiada al Área de Servicio, con un recorrido por espacios habitualmente no accesibles al público.
El Museo Municipal José Hernández (Ruta 226 km 14,5) abrirá de 10:00 a 16:00, con último ingreso a las 15:30. Allí se pueden recorrer muestras vinculadas a la historia rural regional y a la Estancia Laguna de los Padres.
Finalmente, el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Libertad 3099) estará abierto de 16:00 a 21:00. Durante este fin de semana se exhibirán las obras seleccionadas del Concurso de Fotografía Mar del Plata Viva y se podrá disfrutar, ambos días a las 17:00, de la experiencia inmersiva El eco del Llallawavis, con funciones con audiodescripción.
