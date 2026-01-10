El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó la programación cultural para este fin de semana en los distintos espacios gestionados por el Municipio, con propuestas de danza, música, teatro y recorridos históricos que se desarrollarán entre hoy y mañana en diferentes puntos de la ciudad.

Ads

En el Teatro Colón (Yrigoyen 1665), hoy a las 21:00 se presentará Noche flamenca, un espectáculo de danza inspirado en la tradición andaluza. A las 23:30, subirá a escena El juego del bufón, una propuesta escénica que reflexiona sobre la sociedad a través de una cuidada puesta visual. Por su parte mañana a las 21:00 será el turno de Tango furia, bajo la dirección del coreógrafo Emmanuel Marín, y a las 23:30 se presentará Lúdica, una obra que combina danza, teatro físico y música en vivo.

El Centro Cultural Victoria Ocampo – Villa Victoria (Matheu 1851) permanecerá abierto de 16:00 a 19:00. Hoy a las 21:00 se presentará la Orquesta Cumbia Grande, mientras que mañana habrá un concierto de guitarra a cargo de Sebastián del Hoyo a las 17:00 y, a las 20:30, Boy Olmi protagonizará su unipersonal en el ciclo Traiga su manta y escuche.

Ads

El Museo Casa sobre el Arroyo, también conocido como Casa del Puente (Quintana 3998), ofrecerá hoy una visita guiada gratuita de 17:00 a 21:00, con inscripción previa a través del sitio web oficial de Turismo Mar del Plata.

Puede interesarte

En la Casa Mariano Mores (Alem 2469), hoy a las 20:00 se realizará un concierto de tango con la participación de Soraya Ruth y el cantor Roberto Guiet, acompañados por Eduardo Luc en piano y Brian Caballero en bandoneón.

Ads

El Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo 3108) presentará hoy a las 21:00 la obra ¿Cómo está mamá?, de Marcelo Daniel Bochor, una propuesta teatral que invita a reflexionar sobre los vínculos familiares.

El Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili (Lamadrid 3870) de 16:00 a 20:00. Además de sus muestras permanentes y temporarias, durante enero y febrero se desarrollará Batata en Villa Mitre, una experiencia lúdica para chicos que se realizará entre las 16:00 y las 00:00.

El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino (Colón 1189), realizará visitas guiadas sin inscripción previa. Mañana a las 18:00 se ofrecerá una visita guiada al Área de Servicio, con un recorrido por espacios habitualmente no accesibles al público.

Ads

Puede interesarte

El Museo Municipal José Hernández (Ruta 226 km 14,5) abrirá de 10:00 a 16:00, con último ingreso a las 15:30. Allí se pueden recorrer muestras vinculadas a la historia rural regional y a la Estancia Laguna de los Padres.

Finalmente, el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Libertad 3099) estará abierto de 16:00 a 21:00. Durante este fin de semana se exhibirán las obras seleccionadas del Concurso de Fotografía Mar del Plata Viva y se podrá disfrutar, ambos días a las 17:00, de la experiencia inmersiva El eco del Llallawavis, con funciones con audiodescripción.