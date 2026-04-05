El Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo 3108) presentó su agenda de abril con una variada programación de teatro, música, cine y actividades culturales, que se desarrollará durante todo el mes con propuestas gratuitas y aranceladas, impulsadas por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

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La propuesta incluye espectáculos de teatro, música y danzas, ópera, comedia musical, presentaciones de libros y proyecciones cinematográficas, con el objetivo de acercar una oferta cultural diversa y accesible al público en general.

En el marco del Ciclo de Expresiones Artísticas, los jueves 9 y 23 de 14:00 a 16:00, la Sala B recibirá un espectáculo de teatro, música y danzas organizado por el Área de Personas Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de General Pueyrredon, con entrada libre y gratuita.

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Por su parte, el sábado 11 a las 19:00 se realizará una nueva edición de Sábados Culturales, con un espectáculo musical protagonizado por Rubén Sánchez en estilo melódico, Juan Carlos Rey en tango y María Elizondo en folklore. La actividad es organizada por Susana De Zucchelli del Grupo Cul Mardel.

El viernes 17 a las 18:00 se desarrollará una presentación múltiple con la participación de Nicolás Luis Fabiani, Lorena B. Marcos, Gabriella Bianco y Daniela Muttis. En la ocasión, se presentarán el libro Itinerarios ético-filosóficos del siglo XX al siglo XXI, la obra colectiva En diálogo, la Revista IECE Nº 19 y una serie de videos, en un evento organizado por diversas instituciones culturales, con entrada libre y gratuita.

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El sábado 18 a las 20:00 se presentará De la ópera al musical, un espectáculo que recorrerá momentos destacados de óperas, comedias musicales y películas como Los miserables, El hombre de la mancha, Nabucco, Rigoletto, El naufragio del Titanic, El padrino y Mi bella dama. Participarán Martín Rende Iriarte, Patricia Sisti, Roberta Siciliano, Oscar Basallo, Silvia Durutovich y un elenco integrado por Ana Di Iorio, María Arnaudo, Luna Siciliano, Silvia Liera, Oscar Sosa, Juan Carlos Rey, Daniel Pecotche y Daniel Tagliaferri.

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En el marco del Día del Libro, el viernes 24 a las 18:00 se proyectará el film El ladrón de orquídeas, dirigido por Spike Jonze y protagonizado por Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper y Tilda Swinton. Luego habrá una charla a cargo de Javier Chiabrando y Miguel Monforte. La actividad es organizada por la Dirección de Bibliotecas y tendrá entrada libre y gratuita.

El sábado 25 a las 20:00 se presentará la comedia Los ladrones de Beach Bunbury Plate, de Gabriel De Marco, con un elenco integrado por Nélida Arcidiacono, Pablo Barreiro, Sol Morales, Cesar Berengeno, Gloria García, Juan Fantino, Rodrigo Vaccarino, Mario Sgorlo Salvo, Gabriel De Marco y Norma Grandicelli.

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Durante todo el mes también se desarrollarán talleres: los martes de 09:00 a 13:30 el Club de Abuelos Narradores; los miércoles de 10:00 a 13:30 el taller de Expresión Corporal y Teatral para Mayores a cargo de Silvia Bustos; los jueves de 09:00 a 12:00 el programa Palabreros que Abren Camino, coordinado por María Inés Hoffman, Cecilia Torre y Silvia Bustos; y los martes y viernes de 14:30 a 16:30 los talleres de Radioteatro y Teatro para adultos dictados por Rodolfo Barone.