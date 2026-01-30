El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informó la programación de actividades culturales para este fin de semana en los distintos espacios gestionados por el Municipio, con espectáculos teatrales, conciertos, visitas guiadas y muestras en teatros, museos y centros culturales de la ciudad.

Ads

En el Teatro Colón (Yrigoyen 1665) hoy a las 21:00 se presentará Diálogo de piano por Román Joubert, un concierto con repertorios clásicos y populares y explicación previa de cada obra.

Por otra parte hoy a las 23:30 y mañana a las 21:00 llegará Mora Godoy y la máquina tanguera, un espectáculo multimedia que recorre la trayectoria artística de la reconocida bailarina.

Ads

Mientras tanto el domingo a las 21:00 se presentará el Ballet De la Dulce Vida, con danzas de Alemania, Rusia y Ucrania bajo la dirección de Jorge “Niki” Brown Stickar, y a las 23:30 se ofrecerá De la esquina al Colón: con Willy en el corazón, un espectáculo de tango creado por Willy Wullich.

Puede interesarte

En el Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo 3108) hoy a las 21:00 se pondrá en escena Trasplante de hipocampo, una obra que propone una reflexión sobre la memoria y el cerebro humano en tono de comedia crítica, con actuaciones de Claudia Cárpena y Silvia Aragón y dirección de Zunilda Roldán. Mañana a las 21:00 se presentará Epifanía teatral la demolición, de Rodolfo Barone y Marcelo Daniel Bochor, una comedia sobre los vínculos familiares.

Ads

El Museo Casa sobre el Arroyo (Quintana 3998) realizará mañana visitas guiadas gratuitas de 17:00 a 21:00, con inscripción previa a través del sitio oficial. Desde la organización recomendaron concurrir con ropa adecuada y repelente, y recordaron que las visitas se suspenden en caso de condiciones climáticas adversas.

En la Casa Mariano Mores (Alem 2469), mañana se presentará el guitarrista marplatense Agustín Luna, quien ofrecerá una noche de guitarra y tango tras un año de grabaciones y presentaciones en el país y el exterior.

El Centro Cultural Victoria Ocampo – Villa Victoria (Matheu 1851) estará abierto de lunes a domingos de 16:00 a 19:00. Hoy a las 21:00, dentro del ciclo Ecos, se presentará Queen por Master Stroke, con la voz de Emiliano Cardoso. Mañana a las 19:00 se realizará Verano en la Villa, con música en vivo, DJs y gastronomía. El domingo a las 20:00, dentro del ciclo Traiga su manta y escuche, se desarrollará un homenaje a Charly García a cargo del grupo Va a Estar Todo Bien.

Ads

Puede interesarte

En Villa Mitre, el Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili” (Lamadrid 3870) abre de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 y sábados y domingos de 16:00 a 20:00. Se pueden recorrer muestras permanentes y temporarias, además de participar en la propuesta Batata en Villa Mitre, una experiencia lúdica para niños con juegos, arte, teatro y recitales, que se desarrolla de martes a domingos entre las 16:00 y las 00:00 durante enero y febrero.

El Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” (Libertad 3099) abre de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y sábados y domingos de 16:00 a 21:00. Allí se exhiben las 15 obras seleccionadas del Concurso de Fotografía Mar del Plata Viva. Mañana a las 18:00 se realizará la charla El jardín submarino de algas de Mar del Plata, a cargo de Gonzalo Sottile, y durante el fin de semana a las 17:00 se ofrecerá la experiencia inmersiva El eco del Llallawavis. El domingo a las 20:30 tendrá lugar El Scaglia bajo las estrellas, una jornada de observación astronómica junto al astrónomo Leo Málaga.

El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino (Colón 1189) realizará mañana visitas guiadas para público general y para niños, sin inscripción previa y sin costo adicional al valor de la entrada. El domingo a las 18:00 se desarrollará una visita guiada al Area de Servicio, con recorrido por sectores no habituales del museo.

Puede interesarte

Por último, el Museo Municipal José Hernández (Ruta 226 km 14,5) abre de lunes a domingo de 10:00 a 16:00, con una muestra permanente sobre la historia rural regional y la Estancia Laguna de los Padres, además del recorrido exterior Si estas paredes hablaran, con gigantografías sobre hechos relevantes de la región.